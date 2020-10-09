Названа предварительная причина массового отравления детей в Махачкале

Вспышка острой кишечной инфекции среди детей в Махачкале может быть связана с употреблением молочных продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

«Путь передачи инфекции, предположительно, пищевой. Большинство родителей отмечают связь с приемом молочных продуктов», — рассказали в пресс-службе.

В свою очередь, премьер-министр Дагестана Артем Здунов поручил разобраться с ситуацией и принять соответствующие меры, пишет ТАСС.

Ранее в пятницу, 9 октября, стало известно, что в Махачкале госпитализированы 42 ребенка с симптомами острой кишечной инфекции, 36 из них поступили из дошкольных образовательных учреждений. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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Между тем, в мае стало известно, что директора школ №1161 и №626 на юго-западе Москвы начали разбираться с поставщиками питания, выясняя, откуда в выданных детям продуктовых наборах могли взяться черви. Уточняется, что все испорченные продукты были заменены, а поставщикам выставлены соответствующие претензии.

В свою очередь, в эфире НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что одних претензий недостаточно. По её мнению, необходимо ужесточить ответственность за поставки в школы некачественных продуктов.

