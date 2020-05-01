За испорченную школьную еду призвали сажать
В одной из столичных школ в продуктовом наборе обнаружили червей. Глава «Национального родительского комитета» Ирина Волынец, в эфире НСН призвала ужесточить ответственность поставщиков школьного питания.
Директора школ директора школ №1161 и №626 на юго-западе уже начали разбираться с поставщиками питания, откуда в выданных детям продуктовых наборах могли взяться черви. Уточняется, что все испорченные продукты заменят, а поставщикам будут выставлены соответствующие претензии.
В свою очередь, в эфире НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что одних претензий недостаточно. По ее мнению, необходимо ужесточить ответственность за поставки в школы некачественных продуктов.
«В данной ситуации мы видим очень серьезное нарушение. Черви, найденные в консервах, могут вызвать серьезные отравления, а если продукты не консервированные, не прошедшие термическую обработку, то возможны и заражения этими червями, особенно если это гельминты. Мы все помним недавний случай, когда в одном из училищ заболело несколько учеников эхинококком. Отмечу, что огромное количество заболеваний, связанных с паразитами протекают бессимптомно до момента, пока ситуация не станет совсем критической и может привести к смерти. Я считаю, что необходимо усиливать контроль и ужесточать ответственность за такие деяния. Страшно даже подумать, что происходит в школьных столовых, куда родителям вход строго воспрещен. Очень здорово, что раздают продукты, но подобные случаи могут полностью перечеркнуть благое начинание. Я считаю, что за подобные деяния должна быть строгая мера наказания - от лишения должности до тюремного срока, если подобные случаи привели к массовым отравлениям или, что хуже, к гибели детей» - заявила Ирина Волынец.
Как стало известно ранее, администрации школ принесли свои извинения и отметили, что поставщикам будут выставлены претензии о невыполнении условий договора.
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