Названа основная версия гибели российских туристов в Албании

По словам одного из сотрудников гостиницы, российские туристы попросили поплавать в бассейне, который был закрыт. До этого бассейн чистился с хлором.

Как считают в правоохранительных органах, работник мог применить слишком много чистящего средства, что привело к гибели людей. Данная версия является основной в расследовании гибели туристов.

Ранее сообщалось, что 16 октября в отеле Gloria в поселке Керрет российские туристы задохнулись в сауне. В качестве предварительной причины смерти названо удушение. В Албании погибли Сергей Буренков (60 лет), Наталья Буренкова (58 лет), Екатерина Буренкова (31 год), Никита Белоусов (37 лет).

