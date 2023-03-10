Наркодилера задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск
56-летняя женщина пыталась провезти 25 килограмм наркотиков, собранных с тайников на кладбищах Санкт-Петербурга, на такси по пути из Москвы в Новосибирск, сообщили в пресс-службе полиции Тюменской области.
Сотрудники ДПС остановили автомобиль на 40-м километре автодороги Тюмень. Таксист заявил, что выполняет заказ из Москвы до Новосибирска и обратно. Кроме странного заказа, полицейским показалось странным поведение пассажирки, которая начала заметно нервничать. Было принято решение провести досмотр салона.
В салоне были обнаружены четыре сумки с мефедроном общим весом в 25 килограмм.
Задержанной 56 лет, в начале года в мессенджере ей через мессенджер неизвестные предложили поработать дилером, и озвученные условия показались ей привлекательными.
Ранее сообщалось о задержании с запрещенным веществом сына погибшего российского исполнителя Игоря Талькова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 311 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 663 / сут.
- Украина не получит вооружение из Швейцарии
- В Минобороны заявили о наличии сведений об украинских участниках биопрограмм США
- Роспотребнадзор предупредил об опасности заражении вирусом Зика в Европе
- Украинские власти поручили начать возведение фортификационных сооружений
- Макрон: Франция и Британия помогут Киеву с контрнаступлением
- Bloomberg: в Германии наращивают выпуск компонентов для танков Leopard 2
- Украинский посол ответил на слова Лукашенко о подписании пакта о ненападении
- Зеленский отрицает причастность Киева к подрыву «Северных потоков»
- Роскомнадзор объяснил блокировку сервиса Last.fm
- Посольство РФ устанавливает причину остановки Турцией транзита санкционных товаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru