Наркодилера задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск

56-летняя женщина пыталась провезти 25 килограмм наркотиков, собранных с тайников на кладбищах Санкт-Петербурга, на такси по пути из Москвы в Новосибирск, сообщили в пресс-службе полиции Тюменской области.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль на 40-м километре автодороги Тюмень. Таксист заявил, что выполняет заказ из Москвы до Новосибирска и обратно. Кроме странного заказа, полицейским показалось странным поведение пассажирки, которая начала заметно нервничать. Было принято решение провести досмотр салона.

В салоне были обнаружены четыре сумки с мефедроном общим весом в 25 килограмм.

Задержанной 56 лет, в начале года в мессенджере ей через мессенджер неизвестные предложили поработать дилером, и озвученные условия показались ей привлекательными.

Ранее сообщалось о задержании с запрещенным веществом сына погибшего российского исполнителя Игоря Талькова.