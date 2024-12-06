Восьмиклассник напал на учеников в школе Краснодарского края

Вооружённый ножом восьмиклассник напал на учеников школы в Краснодарском крае. Об этом сообщили телеграм-каналы Mash, Shot, Baza, Mash и «Осторожно, новости». Утверждается, что пострадали четыре ребёнка — у двоих из них колото-режущие ранения, еще у двоих синяки.

ЧП произошло в здании филиала школы № 94, расположенном в поселке Российском. Пострадавших школьников госпитализировали. У первого ранение грудной клетки, живота и левого бедра, у второго порезана нога.

Мотивы напавшего устанавливаются. Подросток задержан. На месте работают медики и Росгвардия. Как пишет телеграм-канал «112», причиной конфликта между школьниками, по предварительным данным, стала громкая музыка. Якобы один из учеников слишком громко включил свою блютуз-колонку.



