Над тремя регионами России сбили семь украинских БПЛА

Семь беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожили над Белгородской, Курской и Брянской областями. Об этом сообщило Минобороны.

Как отметили в ведомстве, в течение прошедшей ночи военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено... четыре БПЛА над территорией Белгородской области, один над территорией Курской и два над территорией Брянской области», — указали в министерстве.

Ранее в Запорожской области украинский дрон сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной электростанции, обошлось без повреждений объектов на АЭС, напоминает Ura.ru.

