Над тремя регионами России сбили семь украинских БПЛА
Семь беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожили над Белгородской, Курской и Брянской областями. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, в течение прошедшей ночи военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено... четыре БПЛА над территорией Белгородской области, один над территорией Курской и два над территорией Брянской области», — указали в министерстве.
Ранее в Запорожской области украинский дрон сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной электростанции, обошлось без повреждений объектов на АЭС, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru