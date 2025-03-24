Над территорией России перехватили 28 украинских беспилотников

Почти 30 беспилотников ВСУ нейтрализовали в течение минувшей ночи над территорией России. Об этом заявило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, по 12 дронов ликвидировали над Брянской и Ростовской областями, два — над Крымом, по одному – над Краснодарским краем и Азовским морем.

Накануне вечером средства ПВО сбили 28 украинских БПЛА в Ростовской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОРегионыМинобороныБеспилотники

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