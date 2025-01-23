Над Белгородской областью уничтожили четыре украинских БПЛА
23 января 202507:32
Четыре беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.
Дроны были ликвидированы с помощью дежурных средств ПВО.
Ранее над тремя регионами России уничтожили восемь украинских БПЛА, напоминает 360.ru.
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- Над Белгородской областью уничтожили четыре украинских БПЛА
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru