Над Белгородской областью уничтожили четыре украинских БПЛА

Четыре беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Дроны были ликвидированы с помощью дежурных средств ПВО.

Ранее над тремя регионами России уничтожили восемь украинских БПЛА, напоминает 360.ru.

