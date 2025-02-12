Над Белгородской областью сбили три дрона ВСУ
12 февраля 202507:45
Три украинских беспилотника сбили над Белгородской областью, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.
Дроны были ликвидированы с помощью дежурных средств ПВО.
Накануне три украинских БПЛА сбили над Белгородской областью, еще один — над Курской, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru