Над Белгородской областью сбили три дрона ВСУ

Три украинских беспилотника сбили над Белгородской областью, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Дроны были ликвидированы с помощью дежурных средств ПВО.

Накануне три украинских БПЛА сбили над Белгородской областью, еще один — над Курской, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороныБелгородская область

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