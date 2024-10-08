Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили 16 дронов ВСУ
8 октября 202407:46
Шестнадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над территорией России, передает Минобороны.
Как отметили в министерстве, минувшей ночью военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки по территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули в Минобороны.
Так, 14 дронов сбили над территорией Белгородской области, еще два – над Черным морем.
Ранее ПВО уничтожила 21 беспилотник ВСУ над пятью регионами, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru