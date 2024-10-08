Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили 16 дронов ВСУ

Шестнадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над территорией России, передает Минобороны.

Как отметили в министерстве, минувшей ночью военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки по территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули в Минобороны.

Так, 14 дронов сбили над территорией Белгородской области, еще два – над Черным морем.

Ранее ПВО уничтожила 21 беспилотник ВСУ над пятью регионами, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыПВОМинобороныБеспилотники

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