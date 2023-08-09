«112»: При взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 5 человек
9 августа 202311:06
Пять человек пострадали в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Московской области, сообщает Telegram-канал «112».
Ранее стало известно, что на заводе, расположенном в Сергиевом Посаде, прогремел мощный взрыв. Причина ЧП неизвестна.
По предварительной информации, взрыв произошел на складе с пиротехникой.
«По нашим данным, пострадали 5 человек», — пишет «112».
В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщает, что в результате ЧП пострадали 15 человек. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Коммерсантъ»: Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе с пиротехникой
- Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале
- Причиной взрыва в Сергиевом Посаде назвали нарушение технологического процесса
- Курс евро превысил 107 рублей впервые с марта 2022 года
- На заводе в Сергиевом Посаде объявили тотальную эвакуацию после взрыва
- «112»: При взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 5 человек
- Mash: Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде
- В Минпромторге не увидели предпосылок для роста цен на продукты
- «Казанский стрелок» будет отбывать пожизненное наказание в «Черном дельфине»
- Марочко заявил, что ВСУ теряют до 80% личного состава и техники в Донбассе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru