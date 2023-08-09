«112»: При взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 5 человек

Пять человек пострадали в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Московской области, сообщает Telegram-канал «112».

Mash: Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде

Ранее стало известно, что на заводе, расположенном в Сергиевом Посаде, прогремел мощный взрыв. Причина ЧП неизвестна.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе с пиротехникой.

«По нашим данным, пострадали 5 человек», — пишет «112».

В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщает, что в результате ЧП пострадали 15 человек. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрывМосковская ОбластьСергиев Посад

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