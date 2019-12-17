На Урале разгромлена ОПГ, легализовавшая мигрантов

17 декабря 201911:34

Организованная преступная группа, которая занималась незаконной легализацией иностранцев разоблачена и разгромлена в Челябинской области. Масштабная спецоперация по задержанию участников ОПГ проведена по всему региону. В ней приняли участие пограничники, сотрудники Центра по противодействию терроризму и экстремизму МВД, Главного следственного управления полицейского главка при поддержке спецназа Федеральной службы безопасности.

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Подозреваемые обеспечивали фиктивную регистрацию для мигрантов из южных регионов бывшего СССР, оформляли фальшивые трудовые договоры, а также нелегально переправляли граждан иностранных государств через границу для продления сроков пребывания в России.

Во время обысков обнаружены и изъяты заграничные паспорта, бланки регистрации и другие фиктивные документы. Об этом сообщили Ura.ru в региональном Погрануправлении ФСБ. Участники ОПГ имели преступный доход в размере более трёх миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Пресс-служба Погрануправления ФСБ по Челябинской области
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