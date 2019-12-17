На Урале разгромлена ОПГ, легализовавшая мигрантов

Подозреваемые обеспечивали фиктивную регистрацию для мигрантов из южных регионов бывшего СССР, оформляли фальшивые трудовые договоры, а также нелегально переправляли граждан иностранных государств через границу для продления сроков пребывания в России.

Во время обысков обнаружены и изъяты заграничные паспорта, бланки регистрации и другие фиктивные документы. Об этом сообщили Ura.ru в региональном Погрануправлении ФСБ. Участники ОПГ имели преступный доход в размере более трёх миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

