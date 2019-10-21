На Украине потерпел крушение вертолёт. Есть жертвы

21 октября 201918:45

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44. Информация об инциденте появилась на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) страны. Отмечается, что в результате инцидента погиб один человек. На месте аварии работают спасатели и спецтехника.

По имеющейся информации вертолёт направлялся из Киева в Полтавскую область. Также стало известно, что при крушении вертолёта в погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который и был пилотом. С таким заявлением выступил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

В Норильске вертолет совершил посадку среди жилых домов

В начале сентября НСН писала, что вертолет Ми-8 потерпел катастрофу в Саратовской области. По данным ТАСС, пострадавших в результате инцидента нет. Отмечалось, что вертолет совершил жесткую посадку вскоре после взлета с аэродрома. После удара об землю Ми-8 загорелся.

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ФОТО: вертолет
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