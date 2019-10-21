На Украине потерпел крушение вертолёт. Есть жертвы

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44. Информация об инциденте появилась на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) страны. Отмечается, что в результате инцидента погиб один человек. На месте аварии работают спасатели и спецтехника.

По имеющейся информации вертолёт направлялся из Киева в Полтавскую область. Также стало известно, что при крушении вертолёта в погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который и был пилотом. С таким заявлением выступил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.