На Украине потерпел крушение вертолёт. Есть жертвы
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44. Информация об инциденте появилась на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) страны. Отмечается, что в результате инцидента погиб один человек. На месте аварии работают спасатели и спецтехника.
По имеющейся информации вертолёт направлялся из Киева в Полтавскую область. Также стало известно, что при крушении вертолёта в погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который и был пилотом. С таким заявлением выступил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
В начале сентября НСН писала, что вертолет Ми-8 потерпел катастрофу в Саратовской области. По данным ТАСС, пострадавших в результате инцидента нет. Отмечалось, что вертолет совершил жесткую посадку вскоре после взлета с аэродрома. После удара об землю Ми-8 загорелся.
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