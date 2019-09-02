В Норильске вертолет совершил посадку среди жилых домов

В Норильске в Красноярском крае пилот вертолета приземлился во дворе жилого дома. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Причина совершения посадки в неположенном месте не сообщается. Компании-владелице самолета сообщено о нарушении федерального закона.

В отношении пилота возбуждено административное дело. Кроме того, ем выписали штраф размером две тысячи рублей.



