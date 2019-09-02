В Норильске вертолет совершил посадку среди жилых домов
2 сентября23:11
В Норильске в Красноярском крае пилот вертолета приземлился во дворе жилого дома. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Причина совершения посадки в неположенном месте не сообщается. Компании-владелице самолета сообщено о нарушении федерального закона.
В отношении пилота возбуждено административное дело. Кроме того, ем выписали штраф размером две тысячи рублей.
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ФОТО: НСН//Андрей Поташов
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