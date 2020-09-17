На юге Москвы столкнулись пять машин

По данным агентства, инцидент произошел на улице Андропова. Отмечается, что в некоторых машинах люди оказались заблокированы, спасатели пытаются их извлечь.

Ранее в ГАИ Москвы предупредили о необходимости увеличить бдительность на дороге в связи с резким ухудшением погодных условий. В частности, водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, пропускать пешеходов.

В Москве до конца суток 17 сентября прогнозируется сильный дождь и ветер до 26 м/с.

