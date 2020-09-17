На юге Москвы столкнулись пять машин

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на юге Москвы, в результате чего возникли затруднения в дорожном движении. Об этом сообщает ТАСС.

В Подмосковье госпитализированы пять человек, пострадавшие от падения деревьев

По данным агентства, инцидент произошел на улице Андропова. Отмечается, что в некоторых машинах люди оказались заблокированы, спасатели пытаются их извлечь.

Ранее в ГАИ Москвы предупредили о необходимости увеличить бдительность на дороге в связи с резким ухудшением погодных условий. В частности, водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, пропускать пешеходов.

В Москве до конца суток 17 сентября прогнозируется сильный дождь и ветер до 26 м/с.

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ФОТО: depositphotos.com
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