На юге Москвы столкнулись пять машин
ДТП с участием пяти автомобилей произошло на юге Москвы, в результате чего возникли затруднения в дорожном движении. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, инцидент произошел на улице Андропова. Отмечается, что в некоторых машинах люди оказались заблокированы, спасатели пытаются их извлечь.
Ранее в ГАИ Москвы предупредили о необходимости увеличить бдительность на дороге в связи с резким ухудшением погодных условий. В частности, водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, пропускать пешеходов.
В Москве до конца суток 17 сентября прогнозируется сильный дождь и ветер до 26 м/с.
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