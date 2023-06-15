Эксперты предупредили об извержении самого опасного вулкана Европы

В ходе исследования вулкана ученые установили, что его извержения были одними из сильнейших за всю историю Европы.

Самое мощное произошло 40 тысяч лет назад. Поднявшийся в атмосферу пепел несколько лет блокировал солнечный свет. Температура в Европе снизилась на 5-10 градусов.

Власти Камчатки ранее сообщили об активизации вулкана Шивелуч, передает «Радиоточка НСН».

