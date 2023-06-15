Эксперты предупредили об извержении самого опасного вулкана Европы
Расположенный к северо-западу от Неаполя вулкан Кампи Флегреи пробуждается и готовится к извержению. Публикация группы ученых с соответствующим прогнозом появилась в журнале Communications Earth & Environment.
В ходе исследования вулкана ученые установили, что его извержения были одними из сильнейших за всю историю Европы.
Самое мощное произошло 40 тысяч лет назад. Поднявшийся в атмосферу пепел несколько лет блокировал солнечный свет. Температура в Европе снизилась на 5-10 градусов.
Власти Камчатки ранее сообщили об активизации вулкана Шивелуч, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru