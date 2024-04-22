На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,0

На Тайване зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

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Землетрясение произошло вечером 22 апреля в трех километрах от города Хуалянь с населением около 350 тысяч человек.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 12 километров. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.

В начале апреля на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,7. Погибли 12 человек, более 1,1 тысячи пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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