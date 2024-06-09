На «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге произошел пожар

На хоккейном стадионе «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге произошло возгорание, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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Сообщение о пожаре поступило в 01:46. Внутри стадиона наблюдалось открытое горение и сильное задымление.

По данным оперативных служб, сгорело 200 метров трибун, электронный информационный видеобортик и пластиковое покрытие главной чаши.

Пострадавших нет. Общая сумму ущерба устанавливается.

Стадион «СКА-Арена» открылся в декабре 2023 года. Спортивный объект вмещает 21,5 тысячи человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ХоккейПожарСанкт-Петербург

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