На рынке в Ростове-на-Дону загорелись торговые павильоны
В Ростове-на-Дону на рынке произошло возгорание торговых павильонов, сообщили вечером 30 ноября в региональном управлении МЧС.
Огонь распространился на площади тысяча квадратных метров. Сигнал о возгорании поступил в 20:39.
Пожару присвоили третий ранг сложности. По данным МЧС, возгорание произошло в вещевых павильонах.
На место прибыл 61 пожарный и 17 единиц техники. Информации о пострадавших нет.
Ранее семья из шести человек, в том числе четверо детей, погибла в результате пожара в Курганинском районе Краснодарского края, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На рынке в Ростове-на-Дону загорелись торговые павильоны
- Поздняков счел произволом решение МОК одобрить смену гражданства трех россиян
- «Эксмо»: У россиян вырос интерес к книгам о Российской империи
- Мишустин: рост ВВП в России по итогам десяти месяцев 2023 года превысил 3%
- Будущая глава МИД Аргентины объявила об отказе вступать в БРИКС
- Русский музей покажет 120 картин Сурикова на выставке к юбилею художника
- Дмитрий Колдун заявил, что после победы на «Фабрике звезд» жил как «полубомж»
- Представители 92 стран приняли участие в Форуме объединенных культур в Петербурге
- ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Победа»
- В Киеве сильный ветер снова порвал самый большой флаг Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru