На рынке в Ростове-на-Дону загорелись торговые павильоны

В Ростове-на-Дону на рынке произошло возгорание торговых павильонов, сообщили вечером 30 ноября в региональном управлении МЧС.

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Огонь распространился на площади тысяча квадратных метров. Сигнал о возгорании поступил в 20:39.

Пожару присвоили третий ранг сложности. По данным МЧС, возгорание произошло в вещевых павильонах.

На место прибыл 61 пожарный и 17 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Ранее семья из шести человек, в том числе четверо детей, погибла в результате пожара в Курганинском районе Краснодарского края, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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