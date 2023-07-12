На нефтеперерабатывающем предприятии в Дзержинске произошел взрыв

Директор СВР Нарышкин подтвердил обсуждение Украины с главой ЦРУ Открылось первое заседание Совета Украина - НАТО До 4 выросло число пропавших при паводке в Туапсинском районе Кубани Минпромторг обновит список товаров для параллельного импорта через 2-3 месяца Цена бензина Аи-92 впервые превысила 60 тыс. руб. за тонну