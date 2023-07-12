На нефтеперерабатывающем предприятии в Дзержинске произошел взрыв

В городе Дзержинск Нижегородской области на территории нефтегазохимической компании «СИБУР-Нефтехим» прогремел взрыв, сообщили в МЧС.

Взрыв произошел на заводе «Промсинтез» в Самарской области, есть погибшие

Взрыв произошел по причине разгерметизации установки, пишет Telegram-канал 112.

Глава Дзержинска Иван Носков выехал на место происшествия. По его словам, угрозы здоровью и жизни населению нет. Об этом Носков написал в своем Telegram-канале.

В компании «Сибур» сообщили ТАСС, что производство временно остановили из-за возгорания, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:НефтепроводНижегородская ОбластьВзрывПожар

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