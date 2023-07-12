На нефтеперерабатывающем предприятии в Дзержинске произошел взрыв
12 июля 202315:58
В городе Дзержинск Нижегородской области на территории нефтегазохимической компании «СИБУР-Нефтехим» прогремел взрыв, сообщили в МЧС.
Взрыв произошел по причине разгерметизации установки, пишет Telegram-канал 112.
Глава Дзержинска Иван Носков выехал на место происшествия. По его словам, угрозы здоровью и жизни населению нет. Об этом Носков написал в своем Telegram-канале.
В компании «Сибур» сообщили ТАСС, что производство временно остановили из-за возгорания, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru