Взрыв произошел на заводе «Промсинтез» в Самарской области, есть погибшие
Шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва в производственном цехе на заводе «Промсинтез» в Самарской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным данным, ЧП случилось во время демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ. Обстоятельства дела еще выясняются, на место выехали представители служб.
Завод занимается производством взрывчатых веществ.
Ранее мощный взрыв прогремел на одном из химических заводов на востоке КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. По данным СМИ, инцидент произошел в субботу на объекте компании Jiangxi Qiantai New Materials в городе Гуйси (провинция Цзянси). На место прибыли полиция и пожарные.Причины ЧП устанавливаются. Данных о погибших и пострадавших пока нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru