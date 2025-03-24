На нефтебазе в Кавказском районе Кубани локализовали пожар

Пожар на площади 1 250 квадратных метров был локализован на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

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Уточняется, что удалось потушить огонь «в границах обвалования вокруг второго из загоревшихся резервуаров». Отмечается, что сам резервуара продолжает гореть.

«Оставшиеся на территории нефтебазы резервуары продолжают охлаждать», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в тушении пожара принимают участие 467 человек, 185 единиц техники и четыре пожарных поезда.

Ранее в Оперштабе Кубани заявили, что пожар на нефтебазе в Кавказском районе возник после падения обломков беспилотника Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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