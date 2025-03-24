На нефтебазе в Кавказском районе Кубани локализовали пожар

Уточняется, что удалось потушить огонь «в границах обвалования вокруг второго из загоревшихся резервуаров». Отмечается, что сам резервуара продолжает гореть.

«Оставшиеся на территории нефтебазы резервуары продолжают охлаждать», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в тушении пожара принимают участие 467 человек, 185 единиц техники и четыре пожарных поезда.

Ранее в Оперштабе Кубани заявили, что пожар на нефтебазе в Кавказском районе возник после падения обломков беспилотника Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

