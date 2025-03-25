На нефтебазе в Кавказском районе Кубани ликвидировали открытое горение
Открытое горение было ликвидировано на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края. Об этом сообщает региональный Оперативный штаб.
Отмечается, что площадь работ не изменилась. Очаг возгорания локализован на 1 250 квадратных метрах.
«Проводится «пенная атака», чтобы не дать огню вновь разгореться и полностью ликвидировать возгорание», - говорится в сообщении.
В Оперштабе добавили, что в тушении пожара участвуют 340 человек и 122 единицы техники.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинская армия совершила атаку на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru