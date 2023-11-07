Хоккеист на BMW протаранил авто ДПС при попытке сбить инспектора в Москве
Водитель за рулём BMW произвёл столкновение с машиной дорожно-патрульной службы, после чего предпринял попытку скрыться с места происшествия. По предварительным данным, управлявший иномаркой целенаправленно хотел сбить инспектора ДПС.
Как сообщают «Известия», нарушителя задержали сотрудники МВД. Такая выходка водителя может быть квалифицирована как покушение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении обязанностей. Нарушителю грозит уголовное дело.
Источники издания уточнили, что BMW управлял 22-летний хоккеист Мисаил Исагулов. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», спортсмен числится в Федерации хоккея Москвы. Он выступает за любительскую команду «Вектор».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru