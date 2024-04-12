На Кубани задержали мужчину, планировавшего передать Украине данные о ВС России

Жителя Краснодарского края задержали за намерение передавать украинским спецслужбам данные о деятельности Вооруженных сил и силовиков России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, задержанный по своей инициативе начал сотрудничать с представителем Главного управления разведки украинского Минобороны и «дал свое согласие на сбор и передачу сведений о деятельности ВС РФ и других силовых органов» в Краснодарском крае.

Как уточнила в видеообращении официальный представитель кубанского УФСБ Илонна Писарева, злоумышленник — житель Анапы, который был задержан до выполнения разведывательных заданий.

Правоохранители возбудили уголовное дело о сотрудничестве с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Ранее в Краснодарском крае задержали гражданина Израиля, бывшего военнослужащего армии страны, который планировал вступить в ВСУ, напоминает «Свободная пресса». Силовики обеспечили контролируемый выезд иностранца за пределы РФ для убытия в Израиль и закрыли ему въезд в Россию.

