На Кубани задержали мужчину, планировавшего передать Украине данные о ВС России
Жителя Краснодарского края задержали за намерение передавать украинским спецслужбам данные о деятельности Вооруженных сил и силовиков России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
По данным ведомства, задержанный по своей инициативе начал сотрудничать с представителем Главного управления разведки украинского Минобороны и «дал свое согласие на сбор и передачу сведений о деятельности ВС РФ и других силовых органов» в Краснодарском крае.
Как уточнила в видеообращении официальный представитель кубанского УФСБ Илонна Писарева, злоумышленник — житель Анапы, который был задержан до выполнения разведывательных заданий.
Правоохранители возбудили уголовное дело о сотрудничестве с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ.
Ранее в Краснодарском крае задержали гражданина Израиля, бывшего военнослужащего армии страны, который планировал вступить в ВСУ, напоминает «Свободная пресса». Силовики обеспечили контролируемый выезд иностранца за пределы РФ для убытия в Израиль и закрыли ему въезд в Россию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru