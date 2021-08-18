На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8

Поисковые работы на месте падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке завершены. Об этом заявили в региональном управлении МЧС. Там отметили, что в ликвидации последствий крушения вертолета занимались более 60-ти человек, также было задействовано 14 единиц техники.

А ранее в среду стало известно, что тела всех восьми погибших при крушении вертолёта Ми-8 подняты со дна Курильского озера. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов, отмечает RT.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации.