На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8

Поисковые работы на месте падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке завершены. Об этом заявили в региональном управлении МЧС. Там отметили, что в ликвидации последствий крушения вертолета занимались более 60-ти человек, также было задействовано 14 единиц техники.

А ранее в среду стало известно, что тела всех восьми погибших при крушении вертолёта Ми-8 подняты со дна Курильского озера. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов, отмечает RT.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации.

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Между тем, Росавиация запретила выполнять коммерческие пассажирские перевозки авиакомпании «Витязь-Аэро», вертолёт которой потерпел крушение на Камчатке, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что под запрет попали именно коммерческие перевозки пассажиров, однако авиакомпании можно осуществлять грузовые перевозки и прочие авиационные работы, а также оказывать услуги санавиации.

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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
ТЕГИ:МЧСВертолет Ми-8Камчатка
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