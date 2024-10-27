На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

По его словам, высокопатогенный птичий грипп обнаружен на птицефабрике «Пионерская». В зону действия ЧС попали в том числе Петропавловск-Камчатский.

В ночь на 26 октября на фабрике зафиксировали повышенный падеж.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о высоком риске распространения птичьего гриппа, передает «Радиоточка НСН».

