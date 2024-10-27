На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа
В Камчатском крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи со вспышкой птичьего гриппа на птицефабрике. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр по чрезвычайным ситуация региона Сергей Лебедев.
По его словам, высокопатогенный птичий грипп обнаружен на птицефабрике «Пионерская». В зону действия ЧС попали в том числе Петропавловск-Камчатский.
В ночь на 26 октября на фабрике зафиксировали повышенный падеж.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о высоком риске распространения птичьего гриппа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru