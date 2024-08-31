На Камчатке пропал вертолет Ми-8 с экипажем из трех человек
31 августа 202409:47
Вертолет Ми-8, который следовал по маршруту вулкан Вачкажец - село Николаевка, пропал на Камчатке. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
«В назначенное время [вертолет] в пункте назначения не приземлился, на связь не выходит», — сообщили агентству.
Отмечается, что на борту Ми-8 находятся три члена экипажа. Начаты поиски воздушного судна.
Ранее вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области во время планового полета из-за технической неисправности, экипаж погиб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru