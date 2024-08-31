На Камчатке пропал вертолет Ми-8 с экипажем из трех человек

Вертолет Ми-8, который следовал по маршруту вулкан Вачкажец - село Николаевка, пропал на Камчатке. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«В назначенное время [вертолет] в пункте назначения не приземлился, на связь не выходит», — сообщили агентству.

Отмечается, что на борту Ми-8 находятся три члена экипажа. Начаты поиски воздушного судна.

Ранее вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области во время планового полета из-за технической неисправности, экипаж погиб.

