На Камчатке пропал вертолет Ми-8 с экипажем из трех человек

Вертолет Ми-8, который следовал по маршруту вулкан Вачкажец - село Николаевка, пропал на Камчатке. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«В назначенное время [вертолет] в пункте назначения не приземлился, на связь не выходит», — сообщили агентству.

Отмечается, что на борту Ми-8 находятся три члена экипажа. Начаты поиски воздушного судна.

Ранее вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области во время планового полета из-за технической неисправности, экипаж погиб.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:КамчаткаВертолетыВертолет Ми-8

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