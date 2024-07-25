МО: Вертолет Ми-28 в Калужской области разбился из-за технической неисправности

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области во время выполнения планового полета, экипаж погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве добавили, что вертолет упал в безлюдной местности. Разрушений на земле нет.