МО: Вертолет Ми-28 в Калужской области разбился из-за технической неисправности
Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области во время выполнения планового полета, экипаж погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
В ведомстве добавили, что вертолет упал в безлюдной местности. Разрушений на земле нет.
В ведомстве уточнили, что, предварительно, вертолет потерпел крушение из-за технической неисправности. На месте происшествия работает комиссия ВКС для выяснения обстоятельств произошедшего, отмечает RT.
19 июля в Алданском районе Якутии пропал вертолет Robinson. В тот день сработал аварийный радиомаяк, однако пилот не вышел на связь в установленное время.
Обломки вертолета были обнаружены лишь 22 июля, после трех дней сложных поисков, затрудненных неблагоприятными погодными условиями. В результате крушения погибли четыре человека, находившиеся на борту: пилот и три пассажира, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru