На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4

У восточных берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщила Геофизическая служба РАН.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0

Подземные толчки начали в 14:42 по местному времени. В 162 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 километров. Сила землетрясения достигала трех баллов.

Ранее, 13 июля, в акватории Тихого океана у Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0. Местные жители чувствовали подземные толчки силой до 4 баллов. Кроме того, сегодняшним утром в регионе случилось еще четыре землетрясения.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеПетропавловск-камчатскийКамчатка
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