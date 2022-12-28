На хабаровском заводе «Амуркабель» загорелся мазут

Мазут загорелся на производящем кабельно-проводниковые товары заводе «Амуркабель» в Хабаровске. Об этом сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону.

СМИ сообщили о пожаре в здании ГУ Росгвардии по Москве

«Огнеборцы выехали по повышенному рангу пожара. По прибытию первого пожарного расчета установлено, что произошло возгорание мазута за зданием завода», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Как выяснили специалисты, в технической яме в неэксплуатируемом здании одного из цехов загорелось отработанное масло. В МЧС уточнили, что людей в месте ЧП нет.

Пожарные оперативно локализовали возгорание на площади 200 кв. м, пожар был полностью ликвидирован в 19:11 по местному времени (12:11 мск).

Причины инцидента установят сотрудники Госпожнадзора.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ХабаровскЗаводПожар
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