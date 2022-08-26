У берегов Филиппин загорелось пассажирское судно
26 августа 202216:19
У берегов Филиппин горит пассажирское судно. На его борту находились 82 человека, в том числе 34 члена экипажа. 73 пассажира и представителей экипажа спасены. Они находятся в порту, где для них организовали пункт помощи.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Местные СМИ сообщают, что многим людям пришлось прыгать с судна прямо в воду, чтобы спастись. Пострадал по меньшей мере один человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
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26 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru