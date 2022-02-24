МЧС предупредило об ураганном ветре на Чукотке
24 февраля 202200:45
Ураганный ветер с порывами до 40 м/с ожидается на Чукотке в четверг. Об этом сообщило управление МЧС по региону.
В МЧС порекомендовали жителям региона не ходить близко с шаткими конструкциями, а также не оставлять детей без присмотра.
В связи с погодными условиями к текущему моменту задержан самолет с рейсом Анадырь - Певек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru