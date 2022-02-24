МЧС предупредило об ураганном ветре на Чукотке

Ураганный ветер с порывами до 40 м/с ожидается на Чукотке в четверг. Об этом сообщило управление МЧС по региону.

В МЧС порекомендовали жителям региона не ходить близко с шаткими конструкциями, а также не оставлять детей без присмотра.

В связи с погодными условиями к текущему моменту задержан самолет с рейсом Анадырь - Певек.




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ФОТО: spasskoye-lutovinovo.ru
ТЕГИ:УраганЧукотка
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