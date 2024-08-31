На борту пропавшего на Камчатке вертолета находился финдиректор РФС Замятин

В сообщении говорится, что пара сейчас в отпуске, они должны были полететь на экскурсию на один из вулканов.



С лета 2020 года Замятин занимает пост финансового директора, ранее он учился в НИУ ВШЭ парижской бизнес-школе ESCP Europe, работал в Министерстве энергетики РФ.



На пропавшем вертолете находилось 19 пассажиров, спасательная операция осложнена плохими погодными условиями.

Ранее стало известно, что Ми-8Т совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, однако в назначенное время экипаж не вышел на связь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

