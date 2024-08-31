На борту пропавшего на Камчатке вертолета находился финдиректор РФС Замятин
Среди туристов на борту пропавшего на Камчатке вертолета находился финансовый директор Российского Футбольного Союза Арсений Замятин вместе с женой Полиной, сообщили в службе коммуникаций РФС.
В сообщении говорится, что пара сейчас в отпуске, они должны были полететь на экскурсию на один из вулканов.
С лета 2020 года Замятин занимает пост финансового директора, ранее он учился в НИУ ВШЭ парижской бизнес-школе ESCP Europe, работал в Министерстве энергетики РФ.
На пропавшем вертолете находилось 19 пассажиров, спасательная операция осложнена плохими погодными условиями.
Ранее стало известно, что Ми-8Т совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, однако в назначенное время экипаж не вышел на связь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru