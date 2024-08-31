На борту пропавшего на Камчатке вертолета находился финдиректор РФС Замятин

Среди туристов на борту пропавшего на Камчатке вертолета находился финансовый директор Российского Футбольного Союза Арсений Замятин вместе с женой Полиной, сообщили в службе коммуникаций РФС.

На Камчатке пропал вертолет Ми-8 с экипажем из трех человек

В сообщении говорится, что пара сейчас в отпуске, они должны были полететь на экскурсию на один из вулканов.

С лета 2020 года Замятин занимает пост финансового директора, ранее он учился в НИУ ВШЭ парижской бизнес-школе ESCP Europe, работал в Министерстве энергетики РФ.

На пропавшем вертолете находилось 19 пассажиров, спасательная операция осложнена плохими погодными условиями.

Ранее стало известно, что Ми-8Т совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, однако в назначенное время экипаж не вышел на связь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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