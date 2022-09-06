На Алтае в аварии с бензовозом погибли женщина и четверо детей

В результате столкновения транспортных средств погибли женщина и четверо несовершеннолетних детей. ДТП произошло на 377 километре федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Там столкнулись с последующим опрокидыванием автомобили Honda Step WGN и DAF с прицепом (бензовоз), движущимся в попутном направлении.

В происшествии погибла женщина-водитель Honda 1987 года рождения и четыре пассажира. Водитель грузового автомобиля 1968 года рождения был травмирован.

Ранее бригада скорой помощи погибла в ДТП с бензовозом в Ярославской области.

