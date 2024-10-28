На внешней стороне МКАД столкнулись четыре автомобиля
Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне 6-го километра МКАД. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.
По данным ведомства, после столкновения одна из машин перевернулась. На месте аварии находятся столичные оперативные службы, обстоятельства ЧП и данные о пострадавших уточняются.
«Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда», — указали в Дептрансе.
Ранее на 101-м км МКАД столкнулись легковое авто и «Газель», которая в результате загорелась. При аварии пострадал водитель легковушки, его передали медикам, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru