СМИ: Режиссера «Ералаша» арестовали по подозрению в педофилии
Режиссера детского юмористического киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого задержали по подозрению в педофилии.
Год назад режиссер пропал из виду, сообщалось, что он серьезно заболел, пишет РИА ФАН. Однако, по данным Пресненского суда Москвы, Белостоцкого арестовали в октябре 2020 года в рамках расследования дела о развратных действиях, отмечает «Свободная пресса».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, режиссер был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних.
«Однако позднее обвинение было ужесточено до ч. 3 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), которая предусматривает наказание до 10 лет», — рассказал собеседник.
По данным агентства, Белостоцкий содержится в СИЗО.
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