МВД завело дело о хищении в Центре подготовки космонавтов
Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Об этом сообщает РКБ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что основанием для возбуждения дела стал договор, заключенный Центром и государственным унитарным предприятием «Спецстройсервис» на реконструкцию комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы Центра. Следствие считает, что заказчик оплатил работы, которые не были выполнены.
При этом ущерб оценивается в 1 миллион 376 тысяч рублей.
Ранее сотрудники ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с коллегами из Росгвардии задержали четырёх подозреваемых в вымогательстве. Предварительно установлено, что злоумышленники, угрожая применением физического насилия и расправой, требовали у предпринимателя из Ставрополя 30 миллионов рублей под видом возвращения несуществующего долга, передает RT.
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