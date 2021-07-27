МВД завело дело о хищении в Центре подготовки космонавтов

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Об этом сообщает РКБ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что основанием для возбуждения дела стал договор, заключенный Центром и государственным унитарным предприятием «Спецстройсервис» на реконструкцию комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы Центра. Следствие считает, что заказчик оплатил работы, которые не были выполнены.