Мужа актрисы Поплавской избили после ДТП в Москве

Актриса Яна Поплавская сообщила, что ее супруга избили после автомобильной аварии в Москве. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

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По словам актрисы, ее муж по дороге на работу попал в ДТП, на которое его спровоцировали неизвестные. Мужчина вышел из машины и получил удар в область уха и виска.

Поплавская отметила, что ее супруг закрылся в машине и позвонил в полицию. На работу мужчине попасть не удалось.

Ранее сообщалось, что в Башкирии Следственный комитет проводит проверку после избиения подростков бизнесменом и его сыновьями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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