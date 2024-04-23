Мужа актрисы Поплавской избили после ДТП в Москве

По словам актрисы, ее муж по дороге на работу попал в ДТП, на которое его спровоцировали неизвестные. Мужчина вышел из машины и получил удар в область уха и виска.

Поплавская отметила, что ее супруг закрылся в машине и позвонил в полицию. На работу мужчине попасть не удалось.

Ранее сообщалось, что в Башкирии Следственный комитет проводит проверку после избиения подростков бизнесменом и его сыновьями, передает «Радиоточка НСН».

