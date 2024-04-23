Мужа актрисы Поплавской избили после ДТП в Москве
Актриса Яна Поплавская сообщила, что ее супруга избили после автомобильной аварии в Москве. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
По словам актрисы, ее муж по дороге на работу попал в ДТП, на которое его спровоцировали неизвестные. Мужчина вышел из машины и получил удар в область уха и виска.
Поплавская отметила, что ее супруг закрылся в машине и позвонил в полицию. На работу мужчине попасть не удалось.
Ранее сообщалось, что в Башкирии Следственный комитет проводит проверку после избиения подростков бизнесменом и его сыновьями, передает «Радиоточка НСН».
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