МВД: В Казахстане нашли свыше 30 схронов оружия и боеприпасов

В Казахстане в ходе трехдневной операции правоохранители нашли свыше 30 схронов оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

В ведомстве добавили, что среди обнаруженного оружия также было найдено то, которое было похищено во время январских беспорядков 2022 года.

В МВД добавили, что из незаконного оборота было изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. Начальник департамента криминальной полиции МВД Казахстана Канат Нурмагамбетов также рассказал, что в ходе оперативных мероприятий было выявлено свыше 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия, а к административной ответственности привлекли 200 правонарушителей.