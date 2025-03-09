МВД: В Казахстане нашли свыше 30 схронов оружия и боеприпасов

В Казахстане в ходе трехдневной операции правоохранители нашли свыше 30 схронов оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

В ведомстве добавили, что среди обнаруженного оружия также было найдено то, которое было похищено во время январских беспорядков 2022 года.

В МВД добавили, что из незаконного оборота было изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. Начальник департамента криминальной полиции МВД Казахстана Канат Нурмагамбетов также рассказал, что в ходе оперативных мероприятий было выявлено свыше 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия, а к административной ответственности привлекли 200 правонарушителей.

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В 2022 году в Казахстане в первые дни января начались массовые протесты. Тогда жители Актау и Жанаозен выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. В республике началось мародерство, злоумышленники нападали на госучреждения и забирали оружие.

Власти объявили чрезвычайное положение по всей республике до 19 января 2022 года и провели контртеррористическую операцию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным генпрокуратуры Казахстана, в результате беспорядков в стране погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.

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ФОТО: РИА Новости
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