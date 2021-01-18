МВД объяснило проведение выездного заседания суда по Навальному

Главное управление МВД РФ по Московской области сообщило, что проведение выездного заседания по месту фактического содержания Алексея Навального обусловлено тем, что у политика отсутствуют актуальные результаты теста на коронавирус.

В пресс-службе ведомства добавили, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в Химкинский городской суд Московской области было направлено ходатайство о проведении выездного заседания, доступ в помещение ограничен.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что ФСИН просит суд арестовать оппозиционера до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное.

Навальный, 17 января вернувшийся из Германии в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше».

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелёта из Томска. После экстренной посадки самолёта его госпитализировали в одну из больниц Омска, а позже перевезли для лечения в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты заявили, что политика отравили веществом из группы «Новичок».

