Четыре человека стали жертвами ДТП под Рязанью

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Рязанской области, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Дорожный инцидент произошел на трассе Р-22 «Каспий». На месте ДТП скончались водитель и три пассажира легковой машины ВАЗ-21124. Уточняется, что среди жертв несовершеннолетних нет.

Предварительно, причиной аварии стала потеря управления водителем ВАЗ. Машина в результате выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Рязанская ОбластьДТП
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