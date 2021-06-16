Четыре человека стали жертвами ДТП под Рязанью

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Рязанской области, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.



Дорожный инцидент произошел на трассе Р-22 «Каспий». На месте ДТП скончались водитель и три пассажира легковой машины ВАЗ-21124. Уточняется, что среди жертв несовершеннолетних нет.



Предварительно, причиной аварии стала потеря управления водителем ВАЗ. Машина в результате выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком.

