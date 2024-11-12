Мужчине, ударившему пассажира в метро Москвы, предъявили обвинение

Пассажиру московского метро, ударившему мужчину, впоследствии скончавшегося в больнице, предъявили обвинение. Об этом сообщил столичный главк СК России в своем Telegram-канале .

Пассажир в ходе конфликта 1 ноября ударил мужчину в переходе со станции «Марксистская» на «Таганскую». Агрессивно настроенный пассажир подземки отправил оппонента в нокаут.

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Уголовное дело расследуется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый арестован.

По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», 29-летний мужчина ударил 41-летнего пассажира якобы из-за того, что торопился, а тот не уступил ему место на эскалаторе.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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