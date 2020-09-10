Москвич убил жену у ТЦ

В столице задержан житель Москвы, который убил женщину у торгового центра на Каширском шоссе. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, пишет РИА Новости.

По имеющимся данным, инцидент произошёл утром 10 сентября у ТЦ на Каширском шоссе. Мужчина во время ссоры, возникшей на почве ревности, несколько раз ударил женщину ножом. Она скончалась на месте, отмечает телеканал 360.

К слову, мужчина сам вызвал сотрудников полиции на место ЧП, заявил, что погибшая была его женой, а также признал вину в совершении преступления, пишет RT.