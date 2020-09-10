Москвич убил жену у ТЦ
В столице задержан житель Москвы, который убил женщину у торгового центра на Каширском шоссе. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, пишет РИА Новости.
По имеющимся данным, инцидент произошёл утром 10 сентября у ТЦ на Каширском шоссе. Мужчина во время ссоры, возникшей на почве ревности, несколько раз ударил женщину ножом. Она скончалась на месте, отмечает телеканал 360.
К слову, мужчина сам вызвал сотрудников полиции на место ЧП, заявил, что погибшая была его женой, а также признал вину в совершении преступления, пишет RT.
Между тем, представители следствия раскрыли детали резонансного убийства воспитательницы детского сада в подмосковном Воскресенске на глазах у детей. Подозреваемым в совершении преступления оказался супруг погибшей. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области.
31 августа мужчина проник на территорию дошкольного детского учреждения, вошел в группу, где работала его жена, и нанёс ей удары ножом в шею и по рукам. Раненая умерла на месте. Злоумышленника задержали бойцы Росгвардии – они оперативно прибыли после того, как охранник активировал тревожную кнопку, отмечает Свободная пресса.
Также известно, что подозреваемый, 53-летний мужчина, в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.
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