Гладков: Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекине
Украинский беспилотник нанес удар по многоэтажному дому в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом», — написал губернатор в Telegram-канале.
В результате атаки были повреждены фасад и остекление здания. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее дроны ВСУ атаковали белгородские села Вислое, Ясные Зори и Тишанка, напоминает «Свободная пресса». Из-за ударов были выбиты окна и посечены фасады в частных домах, кроме того, получили повреждения линии электропередачи.
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