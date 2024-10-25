Гладков: Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекине

Украинский беспилотник нанес удар по многоэтажному дому в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом», — написал губернатор в Telegram-канале.

В результате атаки были повреждены фасад и остекление здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее дроны ВСУ атаковали белгородские села Вислое, Ясные Зори и Тишанка, напоминает «Свободная пресса». Из-за ударов были выбиты окна и посечены фасады в частных домах, кроме того, получили повреждения линии электропередачи.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры