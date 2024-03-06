Ховалыг: При ЧП на Шагонарской ТЭЦ никто не погиб

«Весь состав смены определен. Всех пострадавших транспортируем в республиканские больницы ... Тяжелобольных перевозим бортом санавиации», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее Ховалыг сообщил, что в результате ЧП получили травмы 18 человек, напоминает Ura.ru. Возникший на ТЭЦ пожар потушили. После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

