Ховалыг: При ЧП на Шагонарской ТЭЦ никто не погиб

Погибших или пропавших без вести в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ нет. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ

«Весь состав смены определен. Всех пострадавших транспортируем в республиканские больницы ... Тяжелобольных перевозим бортом санавиации», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее Ховалыг сообщил, что в результате ЧП получили травмы 18 человек, напоминает Ura.ru. Возникший на ТЭЦ пожар потушили. После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеПожарТува

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