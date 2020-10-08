Минздрав рассказал о первом в России случае смерти ребенка с COVID

Только один случай смерти ребенка с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в России на сегодняшний день. Об этом РЕН ТВ рассказали в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава РФ.

По словам директора НМИЦ профессора Андрея Фисенко, умершим является подросток, который к ним после пересадки печени. Врачи боролись за его жизнь в течение трёх недель, но, к сожалению, безуспешно.

Также врач подчеркнул, что осложнения на фоне COVID-19 наблюдаются у юных пациентов госпиталя, получавших иммуносупрессивное лечение своих основных заболеваний, в том числе после удаления опухолей и трансплантации органов и тканей, сообщают «Известия».

В целом же у детей практически не наблюдается признаков инфекции, но при этом они выступают основными переносчиками болезни и выявить легкую форму заболевания можно только при обследовании ребёнка.

По данным портала «Стопкоронавирус» на 8 октября, в России зафиксировано 1 260 112 случаев заражения COVID-19, в том числе 11 493 - за последние сутки. 1 002 329 человек выздоровело, 22 056 пациентов умерло.

