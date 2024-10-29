Минобороны: ПВО сбила над территорией России семь беспилотников ВСУ
Семь украинских беспилотников самолетного типа уничтожили на территории России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, дежурные средства ПВО сбили дроны при попытке Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ.
«Два БПЛА [уничтожено] над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области, два над территорией Курской области», — указали в Минобороны.
Кроме того, один беспилотник ВСУ сбили над акваторией Черного моря.
Ранее в Орловской области уничтожили шесть украинских беспилотников, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ПВО сбила над территорией России семь беспилотников ВСУ
- Верховный суд РФ запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии
- Китай запланировал высадить тайконавтов на Луну к 2030 году
- СК: На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство
- Экс-солисту «Тараканов» Спирину отказали в снятии статуса иноагента
- Испанец Родри завоевал «Золотой мяч» 2024 года
- Движение в центре Тбилиси восстановлено после митинга оппозиции
- Власти Махачкалы повысили выплаты контрактникам в зоне СВО до 300 тысяч рублей
- СМИ: Группа перебежчиков из КНДР намерена вести психологическую войну на Украине
- Су-35 России предотвратил столкновение с Boeing P-8 над Средиземным морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru