Минобороны: ПВО сбила над территорией России семь беспилотников ВСУ

Семь украинских беспилотников самолетного типа уничтожили на территории России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны.

Как отметили в ведомстве, дежурные средства ПВО сбили дроны при попытке Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ.

«Два БПЛА [уничтожено] над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области, два над территорией Курской области», — указали в Минобороны.

Кроме того, один беспилотник ВСУ сбили над акваторией Черного моря.

Ранее в Орловской области уничтожили шесть украинских беспилотников, напоминает 360.ru.

