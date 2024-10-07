Минобороны: Киев готовит провокацию с химоружием, чтобы обвинить Россию

Украина готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в использовании отравляющих веществ в ходе специальной военной операции. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов.

«Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ», — указал Кириллов.

Как ожидается, Киев передаст сфабрикованные «доказательства» представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления «независимого» отчета. Соответствующие материалы могут представить на 107-й сессии Исполнительного совета ведомства, которая стартует 8 октября, и на ноябрьской конференции государств-участников ОЗХО.

Ранее Игорь Кириллов сообщил, что на Украину поставили около 500 тонн триэтаноламина, который можно применять для создания боевого отравляющего вещества азотистого иприта, напоминает 360.ru.

