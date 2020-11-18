Михаила Меня задержали после допроса

Экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень, обвиняемый в хищении бюджетных средств, задержан после допроса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что Мень пробудет в следственном изоляторе в столице до утра 19 ноября. Как ожидается, завтра следователи обратятся в суд для избрания меры пресечения.

Ранее стало известно о предъявлении Михаилу Меню обвинения в растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Экс-губернатору может грозить до 10 лет лишения свободы.

